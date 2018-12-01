"KuroKy" прошел Dota 2. Он выступил на всех персонажах в профессиональных матчах

Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми впервые выбрал Meepo и Templar Assassin во встрече против Alliance в отборочных на The Chongqing Major. После текущей карты он станет первым игроком, который выступил на всех героях в Dota 2 в профессиональных матчах.

В топ-5 по количеству использованных героев на профессиональной сцене также входят Клинтон "Fear" Лумиз, Йохан "n0tail" Сундштайн, Ариф "MSS" Анвар и Алексей Solo" Березин. Они сыграли на 108, 106, 103 и 96 персонажах соответственно.

В статистике использованных персонажей учитываются все стадии чемпионатов. На LAN-стадиях турниров от Valve "KuroKy" выступил на 66 персонажах за 342 матча. По этому показателю он уступает только "n0tail", который сыграл на 71 герое за 275 карт.