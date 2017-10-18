Капитан "Веги" – о пристрастии к играм: "27 дней ночевал в компьютерном клубе"

Капитан Vega Squadron Бахыт "Zayac" Эмилжанов признался, что из-за пристрастия к компьютерным играм долгое время не появлялся дома. По словам 18-летнего киргиза, он практически жил в компьютерном клубе.

– Мы всегда играли из клубов, – сказал Эмилжанов в интервью официальному сайту "Веги". – На ночь садились очень часто, потому что все турниры проходят по европейскому времени. У нас турнир в десять ночи начинается. А играешь минимум четыре часа, если сразу не вылетишь.

Поэтому приходилось оставаться на ночь. Ходить в клубы я начал в восьмом классе. Так как до этого у меня не было денег, чтобы так много сидеть, а тогда появилась возможность. Я ночами и неделями уходил из дома. Сидел в клубе, играл. Темное время моей жизни. Самая жесткая история: я рекорд ставил, лично для себя. 27 дней я ночевал в клубе, не ходил домой. Там еще курящий зал был. Ты просыпаешься, вдыхаешь..."