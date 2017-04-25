Evil Geniuses встретится с Invictus Gaming в заключительном туре группового турнира The Kiev Major

В Киеве состоялась жеребьевка последнего раунда группового турнира The Kiev Major 2017. По итогам этой стадии, проходящей по швейцарской системе, в плей-офф пройдут все команды – результаты будут влиять только на посев. С тремя победами в трех матчах групповой турнира завершили Virtus.pro и Team Secret. С тремя поражениями – iG Vitality и SG e-sports.

Пары заключительного раунда выглядят следующим образом:

mousesports – Team VG.j

Thunderbirds – OG

Invictus Gaming – Evil Geniuses

Newbee – Team Random

Team Faceless – Team Liquid

TNC Pro Team – Digital Chaos

LAN-финал первого "мэйджора" в СНГ проходит с 24 по 30 апреля на сцене Национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд чемпионата составляет три миллиона долларов, из которых треть достанется победителю.