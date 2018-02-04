Евгений Золотарев: "Надеюсь, Lil будет доказывать свою силу игрой, а не твитами"

Главный исполнительный директор Natus Vincere Евгений Золотарев выразил надежду, что новичок состава по Dota 2 Илья "Lil" Ильюк будет проявлять себя в игре, а не в социальных сетях. Напомним, в этом месяце "Рожденные побеждать" обменяли Владимира "RodjER" Никогосяна на Ильюка из Virtus.pro.

– Lil был первым кандидатом и у нас как у менеджмента, и у игроков. Он не просто на бумаге один из самых успешных игроков в СНГ и в мире, но и фактически. Что касается поведения Ильи, его образа, колких твитов в сторону Na’ Vi, то все должны понимать, что это имиджевая составляющая, пиар. Не все, уверен, было инициировано самим Ильей. Где-то, уверен, навязано. Очень надеюсь, что свою силу и свой уровень Илья будет доказывать игрой, а не уколами и твитами.