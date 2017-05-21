Дмитрий "propleh" Сенигов: "Рад, что меня пригласили в киберспортивный "Спартак"

Новичок киберспортивного "Спартака" Дмитрий "propleh" Сенигов подчеркнул, что он очень рад приглашению команду. Напомним, ранее было объявлено об изменениях в составе по CS:GO. Организация расторгла контракты с двумя игроками – Артемом "Art" Шевченко и Павлом "AERO" Сурмачом. На их место пришли Андрей "Jerry" Мехряков и Дмитрий "propleh" Сенигов, находившиеся в команде на просмотре с начала мая.

– Я крайне рад, что меня пригласили играть за КСК "Спартак", – приводит empire.gg слова Сенигова. – Для меня это большой шаг в жизни, так как я всегда стремился и хотел играть на профессиональном уровне, теперь у меня есть такая возможность. Хочу сказать, что мне нравится коллектив, атмосфера в нем, чувствуется, что каждый из ребят ответственно относится к своему делу и старается выложиться по максимуму. За столь короткий период подготовки мы уже достигли неплохих результатов, и я уверен, что дальше будет еще лучше.