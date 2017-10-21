Chappie может покинуть Team Empire

Игрок российской Team Empire Владимир "Chappie" Кузьменко может уйти из команды. Об этом сообщил менеджер "Империи" Дмитрий "Korb3n" Белов на своей странице в социальной сети "Вконтакте". При этом он не раскрыл подробностей возможного ухода Кузьменко.

Состав Team Empire: Андрей "Ghostik" Кадык (Украина), Ярослав "Miposhka" Найдёнов (Россия), Ростислав "fn" Лозовой (Украина), Иван "VANSKOR" Скороход, Айрат "Silent" Газиев (оба – Россия).

– Есть вероятность, что Chappie покинет "Империю", – заявил Белов. – Айрат "Silent" Газиев на данный момент играет в качестве игрока замены, за что ему большое спасибо. Конкретики пока нет, так что запасайтесь терпением.