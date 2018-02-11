Бразильская PaiN Gaming – предпоследний участник шанхайского"мэйджора"

Состав бразильской PaiN Gaming квалифицировался на LAN-финал Dota 2 Asia Championships 2018 по результатам отборочного турнира для Южной Америки. В решающем поединке коллектив взял верх над соотечественниками из SG e-sports со счетом 2:0. Всего в отборе принимали участие восемь коллективов.

Финальная часть соревнования пройдет в Шанхае с 30 марта по 7 апреля. Из 16 участников турнира шесть, включая Virtus.pro, приглашены напрямую, а остальные десять определяются через региональные отборочные. Команды разыграют призовой фонд в размере миллиона долларов и 1500 очков Dota Pro Circuit.

Ранее участниками DAC 2018 стали Invictus Gaming, Newbee, VGJ.Thunder, Team Liquid, Vici Gaming, Virtus.pro, Team Secret, LGD Gaming, Keen Gaming, Mineski, Evil Geniuses, OpTic Gaming, OG и TNC Pro Team.