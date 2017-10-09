Андрей "Ghostik" Кадык: "После поражений Team Empire тяжеловато мыслить оптимистично"

Игрок Team Empire Андрей "Ghostik" Кадык подчеркнул в интервью Cyberleaks, что команде непросто дались поражения в финалах квалификаций. По словам киберспортсмена, коллектив старается сохранять позитивный настрой. Он отметил: "Империи" нужно больше работать.

– Team Empire в этом сезоне вышла в три финала квалификаций, но не отобралась ни на один LAN-финал. Как это сказалось на команде?

– Мы стараемся не зацикливаться на плохом. Разбираем каждую неудачу, пытаемся не повторять ошибок. Но понятно, что психологически это не просто – три раза почти дойти до цели и провалиться из-за мелких косяков. Все вроде хорошо идет, и тут тебя переклинивает. И ты проигрываешь из раза в раз. После такого тяжеловато мыслить оптимистично. Но мы стараемся.

– Когда у Virtus.pro спрашивали планы на сезон, они сказали, что не собираются играть на всех квалификациях. Как Team Empire подходит к календарю?

– Если бы мы выигрывали все отборы, мы бы тоже были бы более разборчивыми в турнирах. Но из-за того, что у нас пока не получается, приходится играть везде.

– На всех прошедших квалификациях каждому региону выделили одну квоту. Не мало ли этого?

– Думаю, если команда не может отобраться, то ей нужно больше работать. Борьба за один слот мотивирует, заставляет прогрессировать. Я не вижу в этом ничего плохого. Наивно думать, что попадание на большие турниры должно быть простым.