Американская Immortals подписала корейский состав по Dota 2

Американская киберспортивная организация Immortals сообщила на своей странице в социальной сети об открытии отделения по Dota 2. В новую команду вошла корейская пятерка, ранее выступавшая под тегом MVP.Phoenix. Коллектив занял шестую строчку на чемпионате мира 2016 года, после чего распался. Примечательно, что все игроки пробились на The International 2017 в составе разных команд.

Организация "Имморталс" также имеет составы по League of Legends и Counter-Strike. В активе последнего серебро июльского турнира категории Major в Кракове.