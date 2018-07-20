ВВС США будет сотрудничать с Cloud9

Военно-воздушные силы США и киберспортивная организация Cloud9 объявили о сотрудничестве. Состав американцев по CS:GO будет выступать в футболках с логотипом ВВС США уже на ELEAGUE CS:GO Premier 2018.

В целом соглашение рассчитано до мая 2019 года. В его рамках будет выпущено несколько видеороликов и документальный цикл о команде. У киберспортсменов будет возможность полетать на истребителе, познакомиться с работой саперов и поучаствовать в других мероприятиях.

Напомним, ВВС США спонсировали ELEAGUE Major 2018.