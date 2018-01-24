Virtus.pro, Na’Vi и Gambit приглашены на SL i-League в Киеве

Организаторы турнира по CS:GO SL i-League StarSeries Season 4 объявили команды, получившие прямой инвайт. В этот список вошли Virtus.pro, Natus Vincere, Gambit Esports, SK Gaming, Cloud9, FaZe Clan, Astralis, G2 Esports, Mousesports и Fnatic. Еще шесть участников будут определены через региональные квалификации для Америки и Европы. Победителями азиатских отборочных уже стали китайская TyLoo и корейская MVP PK.

SL i-League StarSeries Season 4 пройдет с 17 по 26 февраля в Киеве. Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов.