Team Russia вышла в региональный финал WESG

Команда Team Russia в составе Михаила "Dosia" Столярова, Георгия "WorldEdit" Яскина, Дениса "seized" Костина, Егора "flamie" Васильева и Дениса "electronic" Шарипова стала победителем первой региональной открытой квалификации WESG 2017 для России. В решающем поединке коллектив взял верх над Quantum Bellator Fire со счетом 2:0.

Team Russia завоевала путевку на региональный LAN-финал турнира с призовым фондом 2 тысячи долларов, который пройдет в Санкт-Петербурге 22 октября. На европейский финал WESG в Барселону от России в итоге попадет две команды. Соревнование пройдет с 22 по 26 ноября. В нем примут участие 20 пятерок. Призовые составят 92,6 тысячи долларов. Кроме того, в Испании разыграют 12 путевок на LAN-финал в Китай с призовым фондом в размере 1,5 миллиона долларов.