Поляк "Snax" третий год подряд попал в пятерку лучших игроков HLTV

Киберспортсмен из польской команды по CS:GO российской организации Virtus.pro Януш "Snax" Погоржельски третий раз подряд попал в пятерку сильнейших игроков по версии портала hltv.org. "Snax" был признан самым ценным игроком на двух крупных турнирах 2016 года: ELEAGUE S1 и SLi Invitational. Подобным результатом могут похвастаться лишь четыре киберспортсмена.

Авторы рейтинга отмечают, что Януш демонстрирует стабильную игру во всех матчах, а его рейтинг эффективности падает ниже 0.85 лишь в 16% встреч. Также "Snax" занимают восьмую строчку по показателю побед в дуэлях (57%) и лучшим по количеству выигранных раундов против нескольких оппонентов, что является главной причиной попадания Януша в пятерку сильнейших.