Поляк "Snax" третий год подряд попал в пятерку лучших игроков HLTV

Киберспортсмен из польской команды по CS:GO российской организации Virtus.pro Януш "Snax" Погоржельски третий раз подряд попал в пятерку сильнейших игроков по версии портала hltv.org. "Snax" был признан самым ценным игроком на двух крупных турнирах 2016 года: ELEAGUE S1 и SLi Invitational. Подобным результатом могут похвастаться лишь четыре киберспортсмена.
Авторы рейтинга отмечают, что Януш демонстрирует стабильную игру во всех матчах, а его рейтинг эффективности падает ниже 0.85 лишь в 16% встреч. Также "Snax" занимают восьмую строчку по показателю побед в дуэлях (57%) и лучшим по количеству выигранных раундов против нескольких оппонентов, что является главной причиной попадания Януша в пятерку сильнейших.
HTLV.org с 1 января называет по одному игроку, попавшему в список, начиная с последнего. Победитель будет объявлен 20 января.
Топ-20 по версии HLTV на сегодняшний день выглядит следующим образом:
5. Януш "Snax" Погоржельски (Польша, Virtus.pro)
6. Ричард "shox" Папиен (Франция, G2)
7. Патрик "f0rest" Линдберг (Швеция, NiP)
8. Олоф "olofmeister" Кабьер (Швеция, fnatic)
9. Адиль "ScreaM" Бенрильтом (Бельгия, G2 Esports)
10. Робин "flusha" Роннквист (Швеция, fnatic)
11. Никола "Niko" Ковач (Босния и Герцеговина, mousesports)
12. Егор "flamie" Васильев (Россия, Natus Vincere)
13. Кенни "kennyS" Шраб (Франция, Team EnVyUs)
14. Эмиль "Magiskb0Y" Рейф (Дания, North)
15. Фернандо "fer" Альваренга (Бразилия, SK Gaming)
16. Маркус "Kjaerbye" Кьебю (Дания, Astralis)
17. Ладислав "GuardiaN" Ковач (Словакия, Natus Vincere)
18. Кристофер "GeT_RiGhT" Алесунд (Швеция, Ninjas in Pyjamas)
19. Линкольн "fnx" Лау (Бразилия, SK Gaming)
20. Деннис "dennis" Едман (Швеция, Fnatic)