Поляк "Snax" – самый ценный игрок DreamHack Masters Las Vegas

Представители портала hltv.org вручили медаль самого ценного игрока турнира DreamHack Masters Las Vegas 2017 члену польской пятерки Virtus.pro Янушу "Snax" Погоржельскому. В составе "медведей" Snax стал победителем чемпионата и обладателем приза 200 тысяч долларов из общего призового фонда 450 тысяч долларов.

Погоржельски получил рейтинг 1.66 в полуфинальной встрече против Astralis и 1.61 в финале против SK на карте @Train. За весь чемпионат "Snax" закончил лишь 4 матча из 12 с рейтингом ниже 1.00.