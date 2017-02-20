15:28 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Поляк "Snax" – самый ценный игрок DreamHack Masters Las Vegas

Януш "Snax" Погоржельски. Фото HLTV Статистика ""Snax" на DreamHack Las Vegas. Фото HLTV
Януш "Snax" Погоржельски. Фото HLTV
0
0
0
0

Представители портала hltv.org вручили медаль самого ценного игрока турнира DreamHack Masters Las Vegas 2017 члену польской пятерки Virtus.pro Янушу "Snax" Погоржельскому. В составе "медведей" Snax стал победителем чемпионата и обладателем приза 200 тысяч долларов из общего призового фонда 450 тысяч долларов.

Погоржельски получил рейтинг 1.66 в полуфинальной встрече против Astralis и 1.61 в финале против SK на карте @Train. За весь чемпионат "Snax" закончил лишь 4 матча из 12 с рейтингом ниже 1.00.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ