Поляк snatchie перешел в Virtus.pro

Российская организация Virtus.pro объявила о подписании контракта с Михалом "snatchie" Рудзки, который до этого выступал за AGO Esports. Как сообщает официальный сайт "медведей", уже 6 августа польский киберспортсмен заменит в команде Петра "morelz" Татерку, игравшего за VP в качестве стендина. Контракт со snatchie рассчитан до 2020 года. При этом Morelz остается игроком Virtus.pro и будет переведен в запас.

– Михал – один из самых многообещающих молодых игроков Польши, уже успевший зарекомендовать себя на профессиональной CS:GO сцене, – подчеркнул генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин. – Мы в предвкушении следующих турниров. Уверены, ставка на snatchie оправдает себя. Также я хочу поблагодарить morelz за его вклад в команду. Петр действительно хорош. О его дальнейшей судьбе мы сообщим позднее.