Определен формат "мэйджора" в Атланте, где выступят "Гамбит" и Virtus.pro

Стал известен формат проведения отборочного турниров на ELEAGUE Major 2018 и финальной части соревнования. Как сообщили организаторы, в квалификациях и групповом этапе LAN-финала будет использоваться швейцарская система, при которой в каждом следующем раунде встречаются команды с одинаковым количеством набранных очков.

Квалификационный турнир пройдет в Атланте с 12 по 15 января. В нем примут участие 16 коллективов, среди которых пять представителей СНГ-региона: FlipSid3 Tactics, Natus Vincere (обе – Украина), Vega Squadron, Quantum Bellator Fire (обе – Россия) и AVANGAR (Казахстан).

В финальную часть попадет восемь коллективов. Прямые приглашения на LAN-финал, который будет проходить в Атланте и Бостоне с 19 по 28 января, получили Gambit Esports, Astralis, Fnatic, BIG, Virtus.pro, SK Gaming, North и 100 Thieves (бывш. Immortals). Призовой фонд турнира составит миллион долларов.