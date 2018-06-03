NRG Esports – в финале киевского StarSeries i-League Season 5

Американская NRG Esports нанесла поражение датской North полуфинале плей-офф StarSeries i-League Season 5 со счетом 2:1. В финале команда из США встретится с победителем пары Natus Vincere – mousesports. Уступившая пятерка покидает соревнование, заработав 25 тысяч долларов.

StarSeries i-League Season 5 проходит в Киеве с 28 мая по 3 июня. Чемпионат принимает "Дворец Украина". Призовой фонд соревнования составляет 300 тысяч долларов.

Киев (Украина)

StarSeries i-League Season 5

Плей-офф

Полуфинал

North (Дания) – NRG Esports (США) – 1:2 (5:16 @ Overpass, 16:13 @ Mirage, 9:16 @ Inferno)