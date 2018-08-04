Новичок Virtus.pro "snatchie": "Титулы в Virtus.pro не заставят себя ждать"

Новичок Virtus.pro Михал "snatchie" Рудзки подчеркнул, что готов к началу нового периода в своей карьере. Польский киберспортмен выразил уверенность в том, что в составе "медведей" он сможет завоевать титулы в ближайшее время. Он также поблагодарил свою бывшую команду – AGO Esports.

Snatchie, контракт с которым рассчитан до 2020 года, заменил в составе VP Петра "morelz" Татерку, выступавшего за команду в роли стендина.

– Рад присоединиться к такой именитой команде как Virtus.pro, – приводит официальный сайт команды слова snatchie. – Это новый этап в моей карьере, и я готов к нему как никогда раньше. Уверен, что мы быстро сыграемся с новыми партнерами, а титулы не заставят себя ждать. Спасибо AGO Esports за все. Я желаю парням удачи, но настало время двигаться дальше.