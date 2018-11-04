Natus Vincere выиграли BLAST Pro Series — Copenhagen 2018

Natus Vincere стали чемпионами BLAST Pro Series – Copenhagen 2018 (CS:GO). В финале коллектив переиграл Ninjas in Pyjamas со счетом 2:0.

В финале встречались две лучшие команды группового этапа. NaVi проиграли единственный матч FaZe Clan и заняли первое место в таблице, а Ninjas in Pyjamas уступили Natus Vincere и сыграли вничью с FaZe.

BLAST Pro Series – Copenhagen 2018 проходил 2-3 ноября. Шесть команд разыграли 250 тысяч долларов. Из них 20 тысяч досталось Cloud9, которая выиграла шоу-матч 1v1 против Astralis.