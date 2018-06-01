Na`Vi вышла в плей-офф домашнего StarLadder

Украинская Natus Vincere одержала третью победу на групповом этапе StarSeries i-League Season 5. В пятом туре была переиграна казахстанская AVANGAR. Счет по картам – 2:0. Благодаря этой победе "Рожденные побеждать" пробились в плей-офф. Проигравший коллектив покинул турнир.

StarSeries i-League Season 5 проходит в Киеве с 28 мая по 3 июня. Чемпионат принимает "Дворец Украина". Призовой фонд соревнования составляет 300 тысяч долларов.

Киев (Украина)

StarSeries i-League Season 5

Групповой этап

5-й тур

Natus Vincere – AVANGAR – 2:0 (16:13 @ Mirage, 16:12 @ Inferno)