Na’ Vi не оставила шансов NRG Esports в финале киевского StarSeries

Состав Natus Vincere по CS:GO одержал победу над NRG Esports в финальном матче домашнего StarSeries i-League Season 5 со счетом 2:0 (16:8 @ Overpass, 16:7 @ Mirage). Украинская команда, помимо титула, заработала 125 тысяч долларов. Коллектив из США получил денежный приз в размере 50 тысяч.

StarSeries i-League Season 5 проходил в Киеве с 28 мая по 3 июня. Чемпионат принимал "Дворец Украина". Призовой фонд соревнования составлял 300 тысяч долларов.

Киев (Украина)

StarSeries i-League Season 5

Плей-офф

Финал

Natus Vincere (Украина) – NRG Esports (США) – 2:0 (16:8 @ Overpass, 16:7 @ Mirage)

Natus Vincere: Денис "electronic" Шарипов (Россия), Данил "Zeus" Тесленко, Александр "s1mple" Костылев (оба – Украина), Егор "flamie" Васильев (Россия), Иоанн "Edward" Сухарев (Украина).