MIBR планирует нанять тренера для команды по CS:GO?

На официальной странице бразильской MIBR в Твиттере опубликовано сообщение, которое дает понять, что в коллективе в ближайшее время появится тренер. Герой размещенного видеоролика – наставник футбольной сборной Бразилии Тите, на голову которого поместили логотип киберспортивной команды.

Ранее капитан бразильско-американской пятерки Габриэль "FalleN" Толедо подчеркивал, что MIBR действительно ищет тренера.

MIBR: Габриэль "FalleN" Толедо, Фернандо "fer" Альваренга, Марсело "coldzera" Давид (все – Бразилия), Джейк "Stewie2k" Йип, Тарик "tarik" Целик (оба – США).