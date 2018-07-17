Лучшие моменты MVP турнира в Кельне - украинца s1mple. Видео

Авторитетный киберспортивный портал HLTV опубликовал подборку лучших моментов с участием игрока Natus Vincere Александра "s1mple" Костылева на ESL One Cologne 2018. "Рожденные побеждать" стали триумфаторами турнира в Кельне.

На групповом этапе Na` Vi заняла третью строчку и стартовала в плей-офф со стадии четвертьфинала. На пути к чемпионству СНГ-пятерка выбила Gambit и лидера рейтинга HLTV – датскую Astralis.

ESL One Cologne 2018 прошел с 3 по 8 июля в Германии. 16 команд разыграли призовой фонд в 300 тысяч долларов. Решающие встречи приняла "Ланксесс-Арена".