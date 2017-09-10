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18:45 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Команда "Копенгагена" поспорит с Cloud9 за выход в финал турнира в Монреале

North. Фото North
North. Фото North

Стали известны полуфинальные пары DreamHack Montreal 2017. В первом матче встречаются бразильская Immortals и американская Counter Logic Gaming, во втором – датская North, представляющая футбольный "Копенгаген", и еще один представитель США – Cloud9. Поединки будут проходить до двух побед.

Всего в турнире принимало участие восемь коллективов, шесть из которых получили прямые приглашения. Призовой фонд соревнования, которое проходит в канадском Монреале, составляет 100 тысяч долларов.

Immortals (Бразилия) – Counter Logic Gaming (США)

North (Дания) – Cloud9 (США)

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