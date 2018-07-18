HellRaisers пригласили на турнир в Польшу

Состав украинской организации HellRaisers по CS:GO выступит на Games Clash Masters 2018. Команда получила приглашение от организаторов вслед за Heroic. Ранее через закрытые квалификации в финальную часть турнира пробились польские AGO Esports и Team Kinguin. Еще четыре участника соревнования станут известны позднее, при этом двум из них выдадут прямые инвайты.

LAN-финал Games Clash Masters 2018 пройдет с 28 по 30 сентября в польской Гдыне на арене, вмещающей 5,5 тысяч зрителей. Призовой фонд турнира составит 90 тысяч долларов.