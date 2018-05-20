Gambit вышла в полуфинал турнира во французском Туре

СНГ-пятерка Gambit вышла в полуфинал турнира DreamHack Tours 2018. В матче за вторую путевку в плей-офф от группы А "Гамбит" переиграла польскую AGO. Счет встречи – 2:1. Первое место квартета заняла шведская GODSENT.

В 1/2 финала Gambit встретится c сильнейшей командой группы B – датской North. Всего на турнире выступили восемь команд. Триумфатор первенства определится завтра во французском Туре. Призовой фонд составляет 100 тысяч долларов.

Тур, Франция

DreamHack Tours 2018

Групповой турнир

Группа А

Gambit (СНГ) – AGO (Польша) 2:1 (Overpass 9:16, Train 16:13, Mirage 16:14)