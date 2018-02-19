"Гамбит" – в шаге от вылета с турнира в Киеве после поражения от Astralis

СНГ-коллектив Gambit уступил датской Astralis в третьем туре группового этапа StarSeries i-League. Счет встречи – 2:0. Это поражение стало для "Гамбит" вторым подряд. Команда покинет чемпионат, если не сможет победить в следующих двух турах. В следующем раунде Gambit встретится с командой, имеющей аналогичную статистику.

Na`Vi поборется сегодня с FaZe за выход в стадию игр на выбывание. StarSeries i-League Season 4 проходит с 17 по 26 февраля в Киеве. Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов. На групповом этапе выступают 16 команд, из которых половина выйдет в плей-офф.

Киев, Украина

StarSeries i-League Season 4

Групповой турнир

3-й тур

Gambit (СНГ) – Astralis (Дания) – 0:2 (@Cache 13:16, @Train 8:16)