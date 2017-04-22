Gambit Esports – в финале верхней сетки cs_summit

Состав российской организации Gambit Esports нанес поражение американской Team Liquid в полуфинале верхней сетки плей-офф cs_summit со счетом 2:0. В финале команда встретится с бразильцами из SK Gaming, которые переиграли американскую Cloud9.

В соревновании, которое проходит в Лос-Анджелесе, принимают участие восемь команд. Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов.

Лос-Анджелес (США)

cs_summit

Плей-офф

Верхняя сетка

Полуфинал

Gambit Esports (Россия) – Team Liquid (США) – 2:0

SK Gaming (Бразилия) – Cloud9 (США) – 2:1