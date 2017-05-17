Gambit Esports на турнире в Кельне заменит датская Tricked Esport

Датская Tricked Esport заменит СНГ-коллектив Gambit Esports на предстоящем ESL One Cologne 2017. Европейская команда получила приглашение в закрытую квалификацию для Европы, которая пройдет с . Напомним, ранее Gambit объявила о том, что снимается с турнира из-за плотного графика. В закрытой квалификации ESL One Cologne 2017 для Европы примут участие 12 команд.

LAN-финал соревнования пройдет с 7 по 9 июля. Там выступят Virtus.pro, SK Gaming, FaZe Clan, Ninjas in Pyjamas, fnatic, North, Natus Vincere, G2 Esports, Cloud9, Immortals, mousesports, OpTic Gaming и еще четыре коллектива, которые определялся в отборочных. Призовой фонд составит 250 тысяч долларов.