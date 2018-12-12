Футбольный и баскетбольный "Шарлеруа" проведут турнир по CS:GO

На Charleroi Esports разыграют 113 тысяч долларов на LAN-турнире в Бельгии. Организаторами турнира выступят одноименные футбольный и баскетбольный клубы "Шарлеруа", а также местный ТО Louvard Game.

Первой приглашенной командой ивента стала Team LDLC.com. Инвайты получат еще три команды, а четыре оставшихся слота разыграют среди команд из Европы, Северной Америки и Азии.

Основная стадия турнира пройдет 12–14 апреля в крытой арене Spiroudome.