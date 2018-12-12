Футбольный и баскетбольный "Шарлеруа" проведут турнир по CS:GO

На Charleroi Esports разыграют 113 тысяч долларов на LAN-турнире в Бельгии. Организаторами турнира выступят одноименные футбольный и баскетбольный клубы "Шарлеруа", а также местный ТО Louvard Game.
Первой приглашенной командой ивента стала Team LDLC.com. Инвайты получат еще три команды, а четыре оставшихся слота разыграют среди команд из Европы, Северной Америки и Азии.
Основная стадия турнира пройдет 12–14 апреля в крытой арене Spiroudome.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/news/belgiiskie-futbolnyi-i-basketbolnyi-kluby-provedut-turnir-po-cs-go-na-usd113-tys
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