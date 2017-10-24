18:15 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Эмилиано Ригони: "Готов бросить вызов Кокорину в CS:GO"


Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в интервью 8news.ru признался, что любит играть в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Также аргентинец отметил, что готов бросить вызов своему одноклубнику Александру Кокорину, который также является поклонником CS:GO.

 
Александр КОКОРИН.В кого стреляет Кокорин. Спокойно, это игрушка

– Все футболисты любят компьютерные игры. Так что простой вопрос – FIFA или CS:GO?

– CS:GO. Любимая карта Dust II.

– Кокорин большой фанат CS:GO. Вы с ним уже играли?

– Да, знаю! Слежу за его историями в Инстаграме. Но пока не доводилось с ним играть.

– Готовы бросить ему вызов?

– С удовольствием! Надеюсь, что нам удастся с ним договориться. Вот и посмотрим, кто кого! Уверен, мы покажем класс.

Дополнительная информация

https://8news.ru/news/football/2017-10-24-emiliano_rigoni_plokhiye_polya_v_rossii_da_vy_v_argentine_ne_byli?from=mainpage

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