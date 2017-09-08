Экс-состав "Спартака" по CS:GO будет выступать за ForZe

Бывшие игроки Spartak Esports – Анатолий "liTTle" Яшин, Дмитрий "facecrack" Алексеев, Антон "kibaken" Колесников и Андрей "Jerry " Мехряков – теперь будут выступать за команду ForZe. Вместо Дмитрия "propleh" Сенигова, который играл за "Спартак", в коллектив взяли Алмаза "almazer" Ассадулина. У последнего есть опыт выступлений за ForZe.

Напомним, международное физкультурно-спортивное общество "Спартак" рассталось с командой по CS:GO на прошлой неделе. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.