Датчанин "dupreeh" – в 10-ке лучших игроков 2017 года

Игрок Astralis Петер "dupreeh" Расмуссен вошел в десятку сильнейших игроков в CS:GO 2017 года по версии авторитетного портала HLTV. Киберспортсмен из Дании в составе команды стал чемпионом The ELEAGUE Major 2017. Напомним, что журналисты HLTV традиционно объявляют по одному киберспортсмену из списка, начиная с конца.

На данный момент рейтинг выглядит следующим образом:

10. Петер "dupreeh" Расмуссен (Дания, Astralis)

11. Абай "HObbit" Хасенов (Казахстан, Gambit Esports)

12. Джонатан "EliGE" Яблоновски (США, Team Liquid)

13. Андреас "Xyp9x" Хойслет (Дания, Astralis)

14. Кристиан "k0nfig" Винеке (Дания, North)

15. Маркус "Kjaerbye" Кьебю (Дания, Astralis)

16. Томаш "oskar" Штястны (Чехия, mousesports)

17. Даурен "AdreN" Кыстаубаев (Казахстан, Gambit Esports)

18. Рикардо "boltz" Прасс (Бразилия, SK Gaming)

19. Олоф "olofmeister" Кайбьер (Швеция, FaZe Clan)

20. Януш "Snax" Погожельски (Польша, Virtus.pro)