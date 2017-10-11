AVANGAR снялась с квалификации к EPICENTER 2017

Казахстанская AVANGAR не примет участия в квалификации к EPICENTER 2017 для СНГ-региона. Коллектив снялся с турнира, причиной послужило пересечение графиков проведения LAN-финалов "Эпицентра" и CIS Minor Championship 2018, который проводит ELEAGUE.

"Авангар" должна была встретиться в финале нижней сетки плей-офф с Team Spirit, которая теперь поспорит с Natus Vincere в гранд-финале за выход в стадию Wild Card. 23 октября четыре коллектива разыграют в Санкт-Петербурге две путевки в групповой этап EPICENTER 2017. Призовой фонд составляет 500 тысяч долларов.