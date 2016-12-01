Тренер Карякина: "Карлсен на розыгрыше дебютов матча с Сергеем защитил титул чемпиона"

Тренер российского гроссмейстера Сергея Карякина Юрий Дохоян уверен, что Магнус Карлсен одержал победу в матче за звание чемпиона мира за счет надежной дебютной подготовки. Поединок закончился победой норвежца, который выиграл в третьей и четвертой партиях тай-брейка, сумев защитить титул, впервые завоеванный им в 2013 году.

- В первую очередь, я думаю, что и по тем дебютам, что играл Карлсен, было видно, что он не настроен белыми получать какой-то перевес, - приводит "Р-Спорт" слова Карякина. - Ни разу не шел на форсированные варианты. На самом деле он на разыгрывании и стал чемпионом мира. Была очень надежно поставлена дебютная подготовка, испанская партия в разных вариантах. Один раз он пошел на сомнительный острый вариант и сразу чуть было не проиграл. Эта партия была очень важной, это был переломный момент в матче, потому что психологическое состояние Карлсена и счет не давали ему на что-то надеяться.

Тренер поделился мнением, что "в будущем шахмат дебют - это основная проблема".

- Щит гораздо прочнее меча. Сейчас мощные компьютеры показывают защиту в любом разветвлении, даже самом опасном. При правильной игре зачастую не удается реально получить плюс. Все дело сводится к разыгрыванию на равных или чуть лучших эндшпилей. Уникальное отличие нынешнего чемпиона мира в том, что он эти позиции играет виртуозно. Поэтому большинство дебютных, даже длинных форсированных вариантов, где видно, что там инициатива или атака, на самом деле, заканчивается прозаическими эндшпилями. Я думаю, что эти позиции не стали секретом ни для одной из команд, - подытожил он.