Сергей Шипов: "Елисеев стал бы одним из лучших шахматистов России..."

Гроссмейстер Сергей Шипов подчеркнул, что скончавшийся в ночь на воскресенье Юрий Елисеев был очень одаренным спортсменом. По его словам, 20-летний парень, который выпал с балкона 12-го этажа, мог стать одним из лучших шахматистов в России.

- Мы с Юрой люди разных поколений, поэтому я знал его, в основном, через своего ученика Даниила Дубова, - начал Шипов. - Они вместе с Юрой работали, анализировали дебюты, обменивались опытом. У молодых шахматистов сейчас это достаточно популярная практика, когда вместо того, чтобы заниматься с тренерами, они образуют такие творческие союзы. Они вместе работали, ну и дружили в жизни. Я видел Юрины шахматные анализы, это действительно был потрясающе талантливый парень, оригинальный и самобытный как в игре, так и в общении, поступках. Перед ним открывались большие перспективы в спорте. Я не могу сказать, что он был суперзвездой, которой прочили чемпионские лавры. Но одним из лучших шахматистов страны Елисеев бы стал почти наверняка.

- Его гибель шокировала шахматный мир?

- Конечно. Это не первый случай, когда погибает молодой талантливый шахматист. Сразу вспоминается Иван Букавшин, хотя там совершенно другая история (Букавшин умер от инсульта. - Прим. "СЭ"). До этого еще погибла талантливая 18-летняя девушка... Что-то в этом мире происходит неправильное и жестокое. Что заставило Юру отправиться на балкон и полезть на 12-м этаже, это просто невероятно....

- Обстоятельства его гибели пока неясны?

- Пока никакой информации нет, что-то могут знать только его близкие знакомые. (Наталья МАРЬЯНЧИК)