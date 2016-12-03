Сергей Карякин: "В матче с Карлсеном выложился на 90 процентов"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, проигравший в матче за мировую шахматную корону Магнусу Карлсену, подчеркнул, что выложился на 90 процентов. В Москву россиянин вернулся рано утром в пятницу, и уже через несколько часов пришел в гости в редакцию "СЭ". Мы стали первым СМИ, которое посетил наш шахматист.

– Что психологически сложнее: пройти турнир, в котором каждый день играете с новым соперником или когда противостоите одному и тому же человеку?

– Все по-своему сложно, потому что на турнире претендентов я сражался против семи выдающихся шахматистов. И хотя среди них не было действующего чемпиона мира, все они входят в мировую элиту. Это было серьезное испытание, и я очень рад тому, как прошел его. Также можно вспомнить, как я участвовал в Кубке мира по шахматам в прошлом году в Баку. Там было 128 шахматистов. В итоге я выиграл. Это тоже был тяжелейший турнир. Также, как и матч с Карлсеном. В нем я выложился на 90 процентов. На 10 процентов меня не хватило, чтобы обеспечить победу.

– Вас не расслабило то, что после 12 партий был равный счет и многие начали называть вас героем, что вы выполнили задачу минимум?

– Конечно, у меня было ощущение, что задача минимум выполнена, потому что таковой была цель – достойно отыграть в основное время. Было изначально понятно, что тай-брейк – хороший результат для меня. Я бы не сказал, что это стало причиной моего поражения. Причина скорее была в том, что я не успел перестроиться после классических партий на быстрые. Когда играешь 12 партий в классику, можешь подолгу задумываться, 20 минут думать над одним ходом. А потом играешь быстро, где тебе дается 25 минут на партию. Это требовало перестройки, которую я не смог сделать.

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