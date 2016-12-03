Сергей Карякин: "Министр обороны – это комплимент"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, проигравший в матче за мировую шахматную корону Магнусу Карлсену, подчеркнул, что его не стиль не является оборонительным. В Москву россиянин вернулся рано утром в пятницу, и уже через несколько часов пришел в гости в редакцию "СЭ". Мы стали первым СМИ, которое посетил наш шахматист.

– Многие называют вас чемпионом мира по игре в обороне. Этот стиль ярко проявился в игре с Карлсеном. Как у вас складывался такой стиль?

– Я не совсем согласен, что это мой стиль. Он у меня достаточно универсален. Когда Карлсен давал шансы на выигрыш, я старался их использовать. Та партия, которую я выиграл и некоторые другие партии, в которых был мой перевес, я провел довольно достойно. Другой вопрос, что когда играешь против чемпиона мира, он создает такие проблемы, что в определенный момент приходится переходить в защиту. Не сдаваться же? Приходится бороться до конца, что я и делал. Я спас немало партий в этом матче.

– Пользователи интернета даже прозвали вас министром обороны. Слышали об этом, и нет ли обиды?

– Нет, почему? Я очень сильно уважаю Шойгу (смеется). Это комплимент.

Полностью интервью Карякина