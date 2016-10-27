Левон Аронян: "Карякин играет неплохо, но это не показатель формы перед матчем с Карлсеном"

Левон Аронян заявил, что претендент на звание чемпиона мира Сергей Карякин демонстрировал хорошую игру на недавних турнирах, но о его кондициях можно будет судить только во время матча за мировую корону против ее обладателя Магнуса Карлсена. Матч Карякин – Карлсен состоится в Нью-Йорке 11 - 30 ноября.

– На последних турнирах Сергей играл неплохо, но о форме его я бы судить не стал, ведь часто она зависит от соперника, – цитирует "Р-Спорт" Ароняна. – Он может быть отлично готов, но не суметь найти нужные ключи к Карлсену, чтобы получить выгодные позиции. А Магнус – один из величайших игроков в истории, с ним любому гроссмейстеру современности играть очень сложно. И его форму тоже не распознать до турнира в Нью-Йорке. Он один из редких чемпионов, который не стал играть хуже после достижения титула чемпиона мира.

Такой великий шахматист, как Виши Ананд, всегда перед матчами за звание чемпиона мира находился в ужасающей форме. Поэтому такой матч – это всегда дело странное.