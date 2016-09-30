Крамник победил в четвертом туре мемориала Таля

Россиянин Владимир Крамник одержал победу над Вишванатаном Анандом из Индии в четвертом туре мемориала Михаила Таля. В других встречах Аниш Гири из Голландии обыграл Петра Свидлера из России, Ли Чао из Китая одолел Бориса Гельфанда из Израиля, а партии Ян Непомнящий (Россия) - Левон Аронян (Армения) и Евгений Томашевский (Россия) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) завершились вничью.

В турнирной таблице на данный момент лидирует Гири - 3,5 очка, а следом идут Непомнящий (3), Ли Чао (2,5), Ананд, Аронян, Крамник, Мамедьяров, (по 2), Свидлер (1,5), Томашевский (1) и Гельфанд (0,5).