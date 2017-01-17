Карякин сыграл вничью с Харикришной на супертурнире в Голландии

Шахматист Сергей Карякин свел к ничей партию против индийца Пенталы Харикришны на супертурнире в голландском Вейк-ан-Зее. Кроме того, вничью завершились партии Левон Аронян (Армения) - Ян Непомнящий (Россия), Дмитрий Андрейкин (Россия) - Аниш Гири (Голландия) и Рихард Раппорт (Венгрия) - Радослав Войташек (Польша).

Победы в четвертом туре одержали Магнус Карлсен, обыгравший китайца Вэй И, американец Уэсли Со и украинец Павел Эльянов. Последний лидирует в турнирной таблице, набрав 3,5 очка. У Карлсена и Со по 3 балла, у Харикришны и Карякина - по 2,5.