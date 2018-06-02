Карякин проиграл Каруане на турнире в Норвегии

Россиянин Сергей Карякин уступил Фабиано Каруане из США в пятом туре турнира в Ставангере (Норвегия).

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с Вишванатаном Анандом из Индии. Ничьими также завершились партии Максим Вашье-Лаграв - Левон Аронян, Шахрияр Мамедьяров - Хикару Накамура.

В турнире также принимает участие Уэсли Со, но он сегодня не играл, потому что его соперник Динь Лижэнь снялся с турнира.

После пяти туров лидирует Магнус Карлсен - 3,5 очка. У Карякина и Ароняна - по 2,5 очка. Вашье-Лаграв имеет в активе 1,5 очка, остальные - по 2.