22:40 | ШАХМАТЫ

Карлсен и Карякин сыграли вничью в 12-й партии матча за звание чемпиона мира

Сегодня. Нью-Йорк. Магнус КАРЛСЕН и Сергей КАРЯКИН. Фото AFP
Сегодня. Нью-Йорк. Магнус КАРЛСЕН и Сергей КАРЯКИН. Фото AFP
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Россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью в 12-й партии матча за шахматную корону в Нью-Йорке. Гроссмейстеры согласились на ничью после 30 ходов, на которые они затратили 35 минут. Счет после 12 партий – 6-6 - таким образом, победитель определится на тай-брейке.

Тай-брейк (четыре партии с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на ход) состоится в Нью-Йорке в среду, 30 ноября.

Если по итогам тай-брейка счет остается равным, то играются две партии с контролем пять минут плюс три секунды на ход и далее при необходимости еще четыре мини-матча в блиц из двух партий.

Если десять партий не выявят победителя, то играется так называемый "армагеддон" - решающая партия, в которой белые имеют пять минут, черные - четыре, с добавлением трех секунд после 61-го хода, причем ничья трактуется в пользу черных.

Карлсен является двукратным чемпионом мира по быстрым шахматам (2014, 2015) и двукратным чемпионом мира по блицу (2009, 2014). Карякин - чемпион мира по быстрым шахматам (2012).

 

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Упёртый русский

Самый слабый матч на первенство мира, который я видел. Магнус никогда творчески не впечатлял, его победы над Анандом не убеждали с творческой точки зрения, но чтобы так... Апофеоз компьютерного подхода к игре, ничья с начала партии...

23:13

Mechutto

У вас то хоть разряд есть, горе-комментаторы??

23:12

miker65

За договорняк лишить обоих звания чм, меэдународный гроссмейстер, оштрафовать и запретить 10 лет участвовать во всех топовых турнирах. Подлецы!

23:11

mishel1983

25 минут на каждую партию или на все четыре?

22:59

Andre_Saratov

Оба гроссмейстера несколько подмочили свою репутацию. В большей степени конечно Магнус. Играл белыми, чемпион мира. Сергею попроще было, но все равно зрители разошлись в недоумении и чувствуют себя чуть обманутыми.

22:52

Zello

Позорная ничейка, впрочем "гроссмейстеров" понять можно - они еще не успели как следует зашопиться в Нью-Йорке. За полчаса сгоняли плюшевую ничейку, и побежали по магазинам - молодцы! А дурачки типа Шипова пускай и дальше объясняют народу что "быстрой ничьей не будет" ))) Какие гроссмейстеры, такие и прогнозисты ))

22:52

alex1966

Игра была в поддавки, ПОЗОРИЩЕ !

22:51

invino

Один убежден, что в быстрых шахматах дожмет, хотя это иной вид спорта. Другой будет говорить, что в классике чемпиону мира не уступил.

22:49

Veg Sneggi

фамилию чемпиона зачем же извращать

22:48

27Hoax

Кто такая Лена Карс? )

22:48

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