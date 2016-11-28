Карлсен и Карякин сыграли вничью в 12-й партии матча за звание чемпиона мира

Россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью в 12-й партии матча за шахматную корону в Нью-Йорке. Гроссмейстеры согласились на ничью после 30 ходов, на которые они затратили 35 минут. Счет после 12 партий – 6-6 - таким образом, победитель определится на тай-брейке.
Тай-брейк (четыре партии с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на ход) состоится в Нью-Йорке в среду, 30 ноября.
Если по итогам тай-брейка счет остается равным, то играются две партии с контролем пять минут плюс три секунды на ход и далее при необходимости еще четыре мини-матча в блиц из двух партий.
Если десять партий не выявят победителя, то играется так называемый "армагеддон" - решающая партия, в которой белые имеют пять минут, черные - четыре, с добавлением трех секунд после 61-го хода, причем ничья трактуется в пользу черных.
Карлсен является двукратным чемпионом мира по быстрым шахматам (2014, 2015) и двукратным чемпионом мира по блицу (2009, 2014). Карякин - чемпион мира по быстрым шахматам (2012).
Упёртый русский
Самый слабый матч на первенство мира, который я видел. Магнус никогда творчески не впечатлял, его победы над Анандом не убеждали с творческой точки зрения, но чтобы так... Апофеоз компьютерного подхода к игре, ничья с начала партии...
23:13
Mechutto
У вас то хоть разряд есть, горе-комментаторы??
23:12
miker65
За договорняк лишить обоих звания чм, меэдународный гроссмейстер, оштрафовать и запретить 10 лет участвовать во всех топовых турнирах. Подлецы!
23:11
mishel1983
25 минут на каждую партию или на все четыре?
22:59
Andre_Saratov
Оба гроссмейстера несколько подмочили свою репутацию. В большей степени конечно Магнус. Играл белыми, чемпион мира. Сергею попроще было, но все равно зрители разошлись в недоумении и чувствуют себя чуть обманутыми.
22:52
Zello
Позорная ничейка, впрочем "гроссмейстеров" понять можно - они еще не успели как следует зашопиться в Нью-Йорке. За полчаса сгоняли плюшевую ничейку, и побежали по магазинам - молодцы! А дурачки типа Шипова пускай и дальше объясняют народу что "быстрой ничьей не будет" ))) Какие гроссмейстеры, такие и прогнозисты ))
22:52
alex1966
Игра была в поддавки, ПОЗОРИЩЕ !
22:51
invino
Один убежден, что в быстрых шахматах дожмет, хотя это иной вид спорта. Другой будет говорить, что в классике чемпиону мира не уступил.
22:49
Veg Sneggi
фамилию чемпиона зачем же извращать
22:48
27Hoax
Кто такая Лена Карс? )
22:48