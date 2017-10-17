Илюмжинов предложил включить в совет ФИДЕ Цукерберга

Глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов предложил включить в президентский совет организации ряд молодых и амбициозных людей. В качестве потенциальных членов совета он назвал основателя китайской компании Alibaba Джека Ма и создателя Фейсбука Марка Цукерберга. Илюмжинов также сообщил о намерении создать открытый сайт, где будут собираться предложения по совершенствованию ФИДЕ.

- Мы открыты, чтобы добавлять людей с новаторскими идеями. У нас в президентском совете ФИДЕ есть люди за 80. С одной стороны, профессионализм можно использовать, но и молодых, зубастых, с деньгами тоже. Тогда изменим мир, - цитирует "Интерфакс" Илюмжинова.

При этом Илюмжинов заявил, что готов пойти советником и консультантом в Фейсбук.

- Мы можем предложить рынок для Фейсбука. 600 миллионов людей играют в шахматы, - сказал президент ФИДЕ.