16:26 | ШАХМАТЫ

Илюмжинов предложил включить в совет ФИДЕ Цукерберга

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Глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов предложил включить в президентский совет организации ряд молодых и амбициозных людей. В качестве потенциальных членов совета он назвал основателя китайской компании Alibaba Джека Ма и создателя Фейсбука Марка Цукерберга. Илюмжинов также сообщил о намерении создать открытый сайт, где будут собираться предложения по совершенствованию ФИДЕ. 

- Мы открыты, чтобы добавлять людей с новаторскими идеями. У нас в президентском совете ФИДЕ есть люди за 80. С одной стороны, профессионализм можно использовать, но и молодых, зубастых, с деньгами тоже. Тогда изменим мир, - цитирует "Интерфакс" Илюмжинова.

При этом Илюмжинов заявил, что готов пойти советником и консультантом в Фейсбук. 

- Мы можем предложить рынок для Фейсбука. 600 миллионов людей играют в шахматы, - сказал президент ФИДЕ.

Дополнительная информация

http://www.interfax.ru/sport/583385

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