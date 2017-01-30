Борис Спасский: "Хотел украсть белого ферзя, но не решился"

Российский гроссмейстер Борис Спасский, отмечающий сегодня 80-летний юбилей, отметил, что он никогда не мечтал стать чемпионом мира. Он также добавил, что его любимой фигурой всегда был белый ферзь, которого он однажды хотел украсть с шахматной доски, но не решился.

– Мне кажется, что я начал свою шахматную карьеру летом 1946 года, когда оказался на Крестовском острове в Ленинграде, – приводит ТАСС слова Спасского. – Это было в парке культуры. Я увидел застекленную веранду, где были шахматные столики с фигурами. И что-то у меня в голове повернулось, да так, что с тех пор из мира шахмат я так и не вышел. Я стал приезжать в тот павильон постоянно.

У меня не было спортивной ярости, и я никогда даже не мечтал стать чемпионом мира по шахматам. В первые дни я только наблюдал, как играют другие, не отваживался сам сесть за доску. Но очень полюбил белого ферзя, потому что он так разгуливал по всему полю сражения, что не увлечься было невозможно. Я даже хотел его украсть. Не решился. Думаю, если бы я сделал это, то шахматная богиня Каисса меня бы наказала рано или поздно. Тот белый ферзь очень вкусно пах лаком. Но он остался в целости и сохранности. Хотя был в моих руках.

Моим первым тренером, даже ангелом-хранителем, был Владимир Григорьевич Зак – старший преподаватель Дворца пионеров в Ленинграде. Он не только показывал мне различные схемы, но и подкармливал меня. Это были голодные послевоенные годы. И вот он почувствовал, что на игры я прихожу полуголодным, а после них становлюсь и вовсе голодным как волк. Голодным волком-одиночкой. Подкармливал он меня хорошо – до сих пор помню куриный бульон, который готовила Татьяна Владиславовна, его жена. Это было такое божественное блюдо, что лучше просто некуда.