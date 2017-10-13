Андрей Филатов: "Решение исполкома ФИДЕ не запрещает Илюмжинову выдвигаться на новый срок"

Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов подчеркнул: президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов имеет все полномочия и права, чтобы баллотироваться на новый срок. По его словам, решение исполкома ФИДЕ не несет юридической силы и запретов.

Ранее сообщалось, что исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения кандидатуры Илюмжинова, возглавляющего FIDE с 1995 года, на новый президентский срок. Кроме того, исполком единогласным решением делегировал полномочия главы организации вице-президенту.

- Это (заявление исполкома) не несет юридической силы, нет никаких запретов, - цитирует "Р-Спорт" Филатова. - Нет никаких юридических ограничений для того, чтобы Кирсан Николаевич не шел на выборы. У него есть все полномочия и права для того, чтобы баллотироваться в президенты ФИДЕ на следующий срок. Как только он (Илюмжинов) примет решение, он сам об этом объявит.