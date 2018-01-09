Зажигательный танец Сергея Ковалева на тренировке. Видео

Российский боксер Сергей Ковалев показал, как использует танцы во время своих тренировок. Видео чемпион мира по версии WBO выложил в Твиттере.
Напомним, Ковалев проведет защиту титула в бою с россиянином Игорем Михалкиным. Поединок состится 3 марта в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден"
Dance boxing from the Krusher 👊🏼😀#krusher #kovalev #worldchampion pic.twitter.com/FX9ZvHGKlM– Sergey Kovalev (@KrusherKovalev) 8 января 2018 г.
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