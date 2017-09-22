Юниер Дортикос: "После боя с Кудряшовым не будет никаких оправданий"

Кубинский боксер Юниер Дортикос на пресс-конференции в преддверии поединка против россиянина Дмитрия Кудряшова в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии отметил, что это будет зрелищный бой. Он также добавил, что после поединка не будет никаких оправданий.

Бой продет 24 сентября в Сан-Антонио.

– В субботу вечером вы увидите, кто я такой, – приводит vsenabox.ru слова Дортикоса. -Это будет зрелищный бой, и я сохраню свой титул. Я очень упорно готовился к этому поединку, и после боя не будет никаких оправданий.