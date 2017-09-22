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18:12 | Бокс — Профессиональный

Юниер Дортикос: "После боя с Кудряшовым не будет никаких оправданий"


Кубинский боксер Юниер Дортикос на пресс-конференции в преддверии поединка против россиянина Дмитрия Кудряшова в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии отметил, что это будет зрелищный бой. Он также добавил, что после поединка не будет никаких оправданий.

Бой продет 24 сентября в Сан-Антонио.

В субботу вечером вы увидите, кто я такой, – приводит vsenabox.ru слова Дортикоса. -Это будет зрелищный бой, и я сохраню свой титул. Я очень упорно готовился к этому поединку, и после боя не будет никаких оправданий.

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http://www.vsenabox.ru/news/press-konferentsiya-dmitriya-kudryashova-i-yuniera-dortikosa/

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Материалы других СМИ
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