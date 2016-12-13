Всемирный боксерский совет (WBC) присвоил Виталию Кличко звание вечного чемпиона мира в тяжелом весе. Украинец завершил спортивную карьеру в 2013 году. Награду Кличко от имени WBC вручил Рой Джонс-младший.

- Не существует ничего невозможного, - приводит Boxingnewsonline слова Кличко. - Я был рожден в Советском Союзе, где профессиональный бокс запрещали. Я следил за Тайсоном, когда он стал самым молодым чемпионом мира в 1986 году.

Тогда я сказал своим друзьям, что однажды тоже стану чемпионом. И в один прекрасный день я надел пояс, которым когда-то владел Тайсон, Мохаммед Али. Очень важно обладать мечтой и сделать все для того, чтобы она исполнилась.