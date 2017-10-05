WBC назвал Головкина человеком года

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и WBC казахстанец Геннадий Головкин признан человеком года по версии WBC, сообщает официальный Твиттер Всемирного боксерского совета. За профессиональную карьеру он провел 38 боев, победив в 37 из них. В середине сентября Головкин завершил вничью поединок с Саулем Альваресом.

- Эта награда за все, чего он добился на ринге и за его пределами, - сказал президент WBC Маурисио Сулейман.

Отметим, что в начале октября WBC разрешил проведение реванша между Головкиным и Альваресом. Планируется, что бой состоится 5 мая 2018 года.