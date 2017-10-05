WBC назвал Головкина человеком года

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и WBC казахстанец Геннадий Головкин признан человеком года по версии WBC, сообщает официальный Твиттер Всемирного боксерского совета. За профессиональную карьеру он провел 38 боев, победив в 37 из них. В середине сентября Головкин завершил вничью поединок с Саулем Альваресом.
- Эта награда за все, чего он добился на ринге и за его пределами, - сказал президент WBC Маурисио Сулейман.
Отметим, что в начале октября WBC разрешил проведение реванша между Головкиным и Альваресом. Планируется, что бой состоится 5 мая 2018 года.
“GGG is the WBC Man of The Year 2017 for all that he has done for boxing inside and outside of the ring.” - Mauricio Sulaiman. pic.twitter.com/0zucmm4EiH– World Boxing Council (@WBCBoxing) 5 октября 2017 г.
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Roma_Totti
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17:52